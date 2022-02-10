Соответствующее распоряжение было подписано 8 февраля руководителем Росавиации Александром Нерадько.

"Для "Храброво" играет важную роль техническая возможность аэродрома по приему самолетов любых типов. Мы шаг за шагом проходим необходимые процедуры по получению соответствующих разрешений на обслуживание самолетов. Дальнейшая работа в этом направлении продолжается. Наши партнеры — авиакомпании, например, "Аэрофлот" или Nordwind, имеющие в своей парке самолеты А330-300, смогут уже в весенне-летнем сезоне использовать данные типы воздушных судов на направлениях из Калининграда", — прокомментировал получение допуска генеральный директор аэропорта Александр Корытный.

Airbus A330 — широкофюзеляжный пассажирский самолёт, предназначенный для средних и дальних дистанций. Он может перевозить от 295 до 440 пассажиров. Максимальная дальность полета до 11,3 тыс. км. Самолет A330-300X является улучшенным (в том числе с точки зрения дальности полёта) вариантом A330-300.

В России А330-300 эксплуатируются авиакомпаниями "Аэрофлот", iFly и Nordwind.

В январе "Храброво" получил допуск к приему воздушных судов Boeing-777 и их модификаций.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" Романа Троценко. По итогам 2021 года "Храброво" увеличил пассажиропоток в 1,8 раза по сравнению с предыдущим годом, до 3,9 млн человек.