"Для "Храброво" играет важную роль техническая возможность аэродрома по приему самолетов любых типов. Мы шаг за шагом проходим необходимые процедуры по получению соответствующих разрешений на обслуживание самолетов. Дальнейшая работа в этом направлении продолжается. Наши партнеры — авиакомпании, например, "Аэрофлот" или Nordwind, имеющие в своей парке самолеты А330-300, смогут уже в весенне-летнем сезоне использовать данные типы воздушных судов на направлениях из Калининграда", — прокомментировал получение допуска генеральный директор аэропорта Александр Корытный.
Airbus A330 — широкофюзеляжный пассажирский самолёт, предназначенный для средних и дальних дистанций. Он может перевозить от 295 до 440 пассажиров. Максимальная дальность полета до 11,3 тыс. км. Самолет A330-300X является улучшенным (в том числе с точки зрения дальности полёта) вариантом A330-300.
В России А330-300 эксплуатируются авиакомпаниями "Аэрофлот", iFly и Nordwind.
В январе "Храброво" получил допуск к приему воздушных судов Boeing-777 и их модификаций.
"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" Романа Троценко. По итогам 2021 года "Храброво" увеличил пассажиропоток в 1,8 раза по сравнению с предыдущим годом, до 3,9 млн человек.