«Курорт предоставляет партнерству широкие инфраструктурные и сервисные возможности, позволяющие развернуть целый комплекс образовательных и тренировочных программ в условиях гор. Уникальное географическое положение «Роза Хутор» не только дает возможность организовывать программы подготовки в любое время года, но и делает эту тренировочную базу легкодоступной для заинтересованных со всех концов страны», — цитирует пресс-служба директора по устойчивому развитию курорта Дмитрия Колосова.

Курорт и университет в первую очередь приступят к разработке цикла образовательных программ модульного типа, позволяющих и опытным практикующим гидам, и только начинающими карьеру в активном туризме людям приобрести знания и навыки, необходимые для работы в отрасли.

«По мере развития тренировочной базы ее возможности могут стать доступными и для тех, кто не планирует заниматься активным туризмом профессионально, но ищет возможности подтянуть подготовку для того, чтобы расширить собственные возможности и путешествовать в более труднодоступные, но не менее привлекательные места», — отмечается в сообщении.

«Роза Хутор» и университет рассчитывают уже в этом году приступить к реализации программ профессиональной подготовки и совершенствования мастерства инструкторов-проводников.

«Университет вкладывает в партнерство научный подход и добрую традицию высшей школы, также мы учитываем законодательные изменения, происходящие в данной сфере», — комментирует директор Центра дополнительного образования Сочинского государственного университета Лев Кожевников.

Он напомнил, что в конце 2021 года принят новый профессиональный стандарт «Инструктор-проводник», готовятся к выходу постановления правительства РФ об утверждении турмаршрутов, требующих сопровождения инструктором-проводником, о порядке аттестации инструкторов-проводников, а также о ведении реестра таких профессионалов.

С 1 июля 2022 года в России вступают в силу изменения в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ» в части обязательной аттестации инструкторов-проводников, дополняющих ранее определенное требование по их обязательной профессиональной подготовке.