По данным ведомства, трое мужчин, находившиеся по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражались на борту самолета, а один из них отказывался пристегнуться ремнем безопасности.

"В результате экипажем готовящегося к взлету самолета было принято решение о возврате на стоянку и отказе троим нарушителям в перелете до Благовещенска", — отметили в ведомстве.

В результате 21-летний житель Тамбовской области и 43-летний житель Московской области были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), а 39-летний житель Удмуртии еще и по ч.5 ст. 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на воздушном транспорте).

В пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО "Интерфаксу" уточнили, что инцидент произошел 4 февраля.