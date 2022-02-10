С жалобой в антимонопольную службу обратилось ООО "Дорожная строительная компания" (Тверская область). По мнению компании, требования, указанные в конкурсной документации, приводят к ограничению конкуренции за счет создания преимущественных условий. В частности, указание в качестве детализирующего признака контракта поставки исключительно канатных дорог гондольного и (или) кресельного типа с отцепляемыми зажимами, по мнению "Дорожной строительной компании", является прямым ограничением конкуренции. Данное требование ограничивает возможность участия в тендере компаний, поставляющих канатные дороги с не отцепляемыми зажимами.

"С технической точки зрения зажим является лишь элементом подвижного состава канатной дороги, его разновидность не влияет на ее функциональное назначение. Поставка канатных дорог с не отцепляемыми зажимами по своей сути не имеет существенных отличий от поставки канатных дорог с отцепляемым зажимом, предмет поставки при этом остается неизменным", — отмечается в жалобе.

Как сообщалось, АО "КАВКАЗ.РФ" планировало подвести итоги данного конкурса 11 февраля. Цена контракта не должна была превышать 2,504 млрд рублей. Подрядчику предстоит поставить комплекты технологического оборудования и провести шеф-монтажные работы на подвесных канатных дорогах "Мамисон-1" и "Мамисон-2".

В соответствии с конкурсной документацией, длина первой контактной дороги должна составить 3,206 тыс. метров, пропускная способность — 2,6 тыс. человек в час, максимальная скорость движения — 6 м/с. На канатной дороге должно разместиться 92 десятиместные гондолы с отцепляемыми зажимами.

Протяженность второй канатной дороги — 1,655 тыс. метров, пропускная способность — 2 тыс. человек в час, максимальная скорость движения — 5 м/с, подвижной состав — 72 шестиместных кресла.

Поставка оборудования и монтаж дорог должны быть завершены до июля 2023 года. Источник финансирования работ — средства федерального бюджета.

В апреле 2020 года Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства горнолыжного курорта. В рамках этого этапа будут построены пассажирские канатные дороги "Мамисон-1" и "Мамисон-2" протяженностью около 3,38 тыс. м и 1 тыс. 774,4 м соответственно. В комплексе также будет сноупарк, в состав которого войдут еще три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 метров и два лыжных траволатора.

Стоимость строительства всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон", по последним данным, оценивается в 19 млрд рублей. Свыше 10 млрд рублей из общей суммы составят частные инвестиции. Якорным инвестором выступает уроженец Северной Осетии бизнесмен Владимир Гуриев.

В начале февраля 2022 года пресс-служба "КАВКАЗ.РФ" сообщала, что строительство "Мамисона" планируется начать в апреле, а первых гостей принять уже в зимнем сезоне 2023-2024 года.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".