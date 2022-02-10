"В 2021 году наш регион посетили 3,48 млн гостей. Это на 17 % больше, чем в предыдущий, пандемийный год (2,983 млн), и больше, чем в 2019 году (2,691 млн), когда границы были открыты", — цитирует пресс-служба исполняющего обязанности руководителя ведомства Рината Фаткуллина.

Наибольшей популярностью регион пользовался у жителей Челябинской области, Татарстана, Москвы, Оренбургской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

По данным ведомства, приехавшие на отдых в Башкирию туристы в 2021 году потратили 13 млрд рублей. Средний чек составил 2391 рубль в день, средняя продолжительность поездки — двое суток. Почти 200 тыс. туристов отдыхали в регионе с детьми.

Фаткуллин отметил, что среди туристов из близлежащих регионов наблюдается спрос на туры выходного дня, включающие ознакомление с природой и культурой края.

"Хорошая тенденция — то, что предпринимательское сообщество активно вовлекается в эту тему, разрабатывает новые туристические пакеты, маршруты, сувениры. И одной из важнейших задач для нас является поддержка таких инициатив", — подчеркнул он.