Наибольшей популярностью регион пользовался у жителей Челябинской области, Татарстана, Москвы, Оренбургской области и Ханты-Мансийского автономного округа.
По данным ведомства, приехавшие на отдых в Башкирию туристы в 2021 году потратили 13 млрд рублей. Средний чек составил 2391 рубль в день, средняя продолжительность поездки — двое суток. Почти 200 тыс. туристов отдыхали в регионе с детьми.
Фаткуллин отметил, что среди туристов из близлежащих регионов наблюдается спрос на туры выходного дня, включающие ознакомление с природой и культурой края.
"Хорошая тенденция — то, что предпринимательское сообщество активно вовлекается в эту тему, разрабатывает новые туристические пакеты, маршруты, сувениры. И одной из важнейших задач для нас является поддержка таких инициатив", — подчеркнул он.