"Число инфицированных растет. Вчера на оперштабе приняли решение пока сохранить все действующие в регионе ограничения", — написал Старовойт в своем телеграм-канале в четверг.

Глава региона по итогам заседания оперштаба отметил, что новый штамм коронавируса преобладает в Курской области.

"Он не несет последствий в виде тяжелой пневмонии. Сейчас не требуется таких объемов госпитализации, как в предыдущие волны. Но выросла нагрузка на первичное звено здравоохранения. Медики тоже болеют. Ситуация остается сложной", — сообщил Старовойт.

За последнюю неделю в регионе COVID-19 лабораторно подтвержден у 4 тыс. 643 человек. В 85,9% случаев коронавирус протекает с симптомами ОРВИ.