"Гостям нужно будет оплатить только экскурсионное обслуживание в том случае, если оно им понадобится", — говорится в сообщении.

В Свято-Успенском Святогорском монастыре традиционно состоится лития на могиле поэта. Колокол к началу заупокойной службы ударит в 14.45 мск — именно в этот час перестало биться сердце поэта, и его друг Василий Жуковский остановил стрелки на часах в петербургской квартире Пушкиных на Мойке.

В научно-культурном центре Пушкинского заповедника состоится вебинар "История Святогорского монастыря после Пушкина (вторая половина XIX — начало XXI века)". Его проведут Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина (Москва) и Государственный музей-заповедник "Михайловское".

Последним дням поэта будут также посвящены литературная встреча и молодежная дискуссия "Что для нас значит Пушкин?".

В Михайловском будет работать выставка из собрания Новгородского музея-заповедника, запланирована встреча с поэтом, критиком и публицистом Юрием Кублановским.

У памятника поэту в Летнем саду в Пскове в полдень пройдет митинг "Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу". У подножия монумента состоится чтение стихов поэта.

Вечером в четверг впервые будет организована аудиотрансляция произведений Пушкина на улицах Пскова. Жители и гости города услышат стихи и отрывки прозы на протяжении от Октябрьской площади до улицы Кузнецкой.

На набережной реки Великой в Пскове откроется выставка "Пушкин от А до Я" с интересными фактами из жизни поэта.