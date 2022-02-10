"С 4 июня 2022 года авиакомпания Red Wings открывает новое направление полетов по маршруту Екатеринбург — Чита — Екатеринбург", — сказано в сообщении.

Отмечается, что перевозчик уже начал продажу билетов. Полеты будут осуществлять по вторникам и субботам на самолете Airbus 320. Минимальная стоимость билета — 5 тыс. 999 рублей. Вылет из Читы — в 08:00, время в пути — чуть более пяти часов.

Пресс-служба также добавляет, что дальше из Екатеринбурга можно будет улететь в Санкт-Петербург на стыковочном рейсе. Стоимость билета из Читы до северной столицы в таком случае составит от 9 тыс. 999 рублей, сказано в релизе.

Авиакомпания по итогам отбора Федерального агентства воздушного транспорта стала получателем субсидии для обеспечения доступности воздушных перевозок жителей Дальнего Востока.

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ. Базовые аэропорты — "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск), "Пулково" (Санкт-Петербург) и подмосковный "Жуковский". Через лизинговую "Ильюшин финанс Ко" компанию контролирует госкорпорация "Ростех".