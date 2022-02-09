За декабрь оборот предприятий отрасли составил 135,7 млрд руб., что на 74,8% больше, чем за аналогичный месяц 2020 г., и на 3,5% выше уровня ноября 2021 г.

Как сообщалось, авиакомпании РФ в 2021 г. перевезли 111 млн пассажиров (+60% к 2020 г. и +13% к допандемийному 2019 г.) Перевозки на внутренних линиях составили 87,5 млн пассажиров (+56% и +20% соответственно), на международных — 23,5 млн человек (+80% и -57%). Пассажирооборот всех авиакомпаний РФ в 2021 г. был на уровне 243,3 млрд пассажиро-километров (+59% к 2020 г., -25% к 2019 г.).

Общая выручка в сфере железнодорожных пассажирских перевозок в РФ в 2021 г., включая и пригородное сообщение, и дальнее следование, составила 165,9 млрд руб. (+23,9% г/г). В декабре — 13,7 млрд руб. (+15,3% г/г и +14,1% к ноябрю 2021 г.).

Как сообщалось, за 2021 г. по сети РЖД было перевезено 1,05 млрд пассажиров (+20,8% к 2020 г. и -12,2% к 2019 г.) — включая и пригородное, и дальнее следование. Совокупный пассажирооборот на сети компании за прошлый год составил 103,4 млрд пассажиро-километров (+32,4% и -22,5% соответственно).

На перевозки пассажиров другими сухопутными видами транспорта в 2021 г., по данным Росстата, пришлось еще 543,4 млрд руб. (+25%). За декабрь оборот в этих перевозках составил 49,5 млрд руб. — на 27,8% больше, чем в декабре 2020 г. и на 12,2% больше, чем в ноябре 2021 г.