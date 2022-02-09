"Избыточная смертность в период с марта 2020 по конец 2021 года была значительно выше в менее развитых регионах (17%), чем в более развитых регионах (12%) и регионах с переходной экономикой (11%)", — отмечается в нем.

"Экономические последствия пандемии были самыми тяжелыми в южных регионах, где экономика в большей степени зависела от туризма и связанной с ним сферы услуг. В первые месяцы после марта 2020 года количество ночей, проведенных там туристами, по сравнению с 2019 годом сократилось на 90%", — говорится в отчете.

Таким образом, констатируют авторы документа, пандемия замедлила и даже обратила вспять прогресс проводимой в рамках ЕС целенаправленной политики выравнивания степени развития наименее богатых регионов союза с традиционно более благополучными.

Очередной отчет ЕК показывает, что в целом, исключая период пандемии, политика сплочения помогла сократить территориальное и социальное неравенство между регионами ЕС. Ожидается, что благодаря выделяемому в ее рамках финансированию в менее развитых регионах ВВП на душу населения увеличится к 2023 году на 5%. Эти же инвестиции способствовали сокращению на 3,5% разрыва между ВВП на душу населения в 10% наименее развитых регионах и 10% наиболее развитых.

С 2001 года менее развитые регионы Восточной Европы догоняют остальную часть ЕС. Это привело к существенному сокращению разрыва в ВВП на душу населения. Но в то же время многие регионы со средним доходом и менее развитые регионы, особенно на юге и юго-западе "старой" Европы (имеются в виду Греция, Италия, Испания, Португалия — ИФ) пострадали от экономического застоя или спада. Многие пострадали от экономического и финансового кризиса 2008 года и с тех пор пытаются восстановиться, говорится в отчете ЕК.