Круизные теплоходы будут отправляться из Петербурга в Москву, Карелию, на Соловецкие острова и по Волге.

"Это интересный формат путешествий, который только набирает популярность в нашей стране. Благодаря речным круизам у туристов есть возможность получить уникальный опыт, посетить необычные локации, куда специально вряд ли поедешь", — отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, паромная компания Moby SPL в 2021 году отменила 48 международных рейсов парома Princess Anastasia из-за продления ограничений на въезд в ЕС граждан из России в туристических целях, на въезд иностранных туристов в Россию, а также из-за запрета на пересечение границы через морские пункта пропуска в РФ. Таким образом, компания полностью отменяет уже вторую пассажирскую навигацию из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в мире.

Компания Moby SPL — международный паромный оператор в Санкт-Петербурге, который был основан осенью 2016 года в результате слияния компании ST.PETER LINE и крупнейшего итальянского паромного оператора Moby S.p.A. Moby SPL с апреля 2017 года осуществляет регулярные круизы на пароме Princess Anastasia по маршрутам Санкт-Петербург — Хельсинки/Таллин — Стокгольм — Хельсинки — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Хельсинки — Санкт-Петербург.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", единственным владельцем ООО "МСПЛ" является Константин Соловьев.