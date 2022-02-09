В декабре рост ресторанного рынка ускорился до 17,4% с 10,6% в ноябре (его объем составил 185 млрд рублей).

В IV квартале оборот ресторанов, кафе и баров вырос на 13,7%, до 519 млрд рублей.

В течение года самую высокую динамику ресторанный рынок показал в апреле и мае на фоне низкой базы: в эти месяцы оборот предприятий общепита вырос в 2,2 раза (в 2020 году в апреле и мае отрасль продемонстрировала самое глубокое падение на фоне ограничений из-за COVID-19 — на 54,5% и на 55,1% соответственно). В июне ресторанный рынок вырос на 76,1% (в июне 2020 года снижение составляло 46,2%), затем, по мере дальнейшего сглаживания эффекта низкой базы, рост замедлялся: в июле — до 31,8%, в августе — до 18,9%, в сентябре — до 14,2%, в октябре — до 12,8%, в ноябре — до 10,6%.

В 2020 году оборот ресторанов, кафе и баров в России упал на 22,6% (до 1 трлн 444,2 млрд рублей).

Несмотря на значительный рост к 2020 году, ресторанный рынок в 2021 году не смог восстановиться до уровня "допандемийного" 2019 года: по сравнению с 2019 годом оборот предприятий общепита в прошлом году сократился на 4,4% (в сопоставимых ценах).