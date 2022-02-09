В 2021 году туристические объекты комбината, а это выставочный зал "Янтарная палата" и смотровая площадка Приморского карьера посетили 166,9 тыс. человек. Из них около 19 тыс. — бесплатно.

"В последние шесть лет посещаемость объектов промышленного туризма КЯК неуклонно растет. В 2017 году объекты показа предприятия посетили 40 тыс. человек, в 2018-м — 70 тыс. В 2019 году был поставлен рекорд в 115,2 тыс. туристов. В 2020-м, в условиях ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, посещаемость составила 79 тыс. человек", — говорится в пресс-релизе.

В сообщении говорится, что комбинат модернизировал объекты туристического показа в 2017 году в честь 70-летия предприятия. Взамен действовавшего зала славы, куда можно было попасть только в составе специальных групп, был создан мультимедийный интерактивный выставочный зал "Янтарная палата", доступный для всех желающих.

В зале представлены история балтийского самоцвета и его добычи, редкие экземпляры янтаря — самородки весом свыше 1 кг, инклюзы с включениями животного и растительного происхождения, а также коллекционное собрание янтарных ювелирных изделий и произведений искусства. На смотровой площадке Приморского карьера действуют различные арт-объекты. В их числе янтарная пирамида, на создание которой ушло около 800 кг янтаря.

Туристические объекты комбината входят в число самых посещаемых в регионе, а также наиболее популярных объектов промышленного туризма в России. В мае 2021 года комбинат открыл в Москве выставочный зал "Янтарная Галерея".

Как сообщалось, на побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря ведет только КЯК. В 2020 году добыча составила 525 тонн янтаря.