"В проекте планируется участие Ростуризма, Корпорации развития Мурманской области и "ФосАгро". Объем инвестиций — порядка 2,5 млрд рублей, сроки реализации — 2023-2024 годы", — сказал Кузин.

По его словам, предварительно проведенные маркетинговые исследования показали, что аквапарк станет одной из точек притяжения и будет пользоваться популярностью круглый год.

"Проработан предпроект, сейчас разрабатывается проектная документация по строительству аквапарка", — сказал Кузин.

Ранее Кузин сообщал, что турпоток в Хибинах в 2021 году составил 245 тыс. человек. По его словам, в настоящее время в работе находятся восемь проектов по строительству новых гостиниц.

Кировск — моногород, градообразующее предприятие — Кировский филиал АО "Апатит" (входит в группу "ФосАгро").

При этом Кировск — одно из ключевых мест притяжения в Мурманской области для туристов, которые увлекаются зимними видами спорта, походами, альпинизмом.

Ключевыми горнолыжными комплексами Хибин являются "Большой Вудъявр" (дочернее предприятие АО "Апатит") и "Кукисвумчорр". Горнолыжный сезон в Хибинах при обычных обстоятельствах начинается в ноябре и завершается в мае.