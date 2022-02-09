"Протяженность береговой линии Сочи составляет около 104 километров. На большей части побережья отмечается деградация пляжной полосы. В 2020-2021 годах было отремонтировано 11 оползневых участков вдоль автомобильных дорог на общую сумму 700 млн рублей", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Сочи в среду.

В настоящее время в Сочи зафиксировано 228 оползневых участков на улично-дорожной сети.

Кроме того, на курорте насчитывается около 2,5 тысячи подпорных стен, большая часть из них построена еще в советское время. Из них всего 15 объектов находится в муниципальной собственности. Только на их восстановление необходимо изыскать 1 млрд рублей.

"Администрация Сочи обратилась в министерство строительства РФ за разъяснениями и методическими рекомендациями. Наряду с этим департаментом архитектуры и градостроительства мэрии города запрошены многолетние архивные данные карты оползней и прогнозные данные об их активности на территории Сочи, накопленные за период работы Северо-Кавказского геоэкологического центра — филиала ГУП "Кубаньгеология", а также исследования корпорации Олимпстрой, проводимые в период подготовки к Олимпийским играм", — отметили в пресс-службе.

В настоящее время полученные документы находятся на стадии передачи разработчикам нового генерального плана Сочи — петербургскому Научно-исследовательскому институту перспективного градостроительства — для их учета при функциональном зонировании территории.

"Черноморская оползневая станция, которая работала на курорте с середины прошлого века, реорганизована в Северо-Кавказский геоэкологический центр — филиал ГУП "Кубаньгеология". В настоящее время предприятие не функционирует, систематические режимные наблюдения прерваны", — отмечается в сообщении.