"Турпоток ежегодно растет, за последние два года произошло его перераспределение в связи с пандемией. По данным big data, в 2021 году турпоток составил 245 тыс. человек (турпоток всей Мурманской области в 2021 году составил 450 тыс. человек — ИФ)", — сказал Кузин на пресс-конференции в Кировске в среду.

Он отметил, что сейчас номерной фонд гостиниц города суммарно составляет порядка 600 номеров, и в высокий туристический сезон, сезон проведения крупных лыжных соревнований возникает дефицит мест размещения.

"Сейчас в работе находятся восемь проектов создания новых гостиниц. Переговоры идут с двумя сетевыми отелями", — добавил Кузин.

Как сообщалось, в 2020 году турпоток в Хибины составил 146 тыс. человек (турпоток всей Мурманской области в 2020 году составил 350 тыс. человек — ИФ), что оказалось вдвое больше показателей 2019 года. Таким образом, турпоток в 2021 году вырос почти на 68%.

В сентябре 2021 года Кузин сообщал, что в Кировске планируется построить четыре гостиницы.

Кировск — моногород, градообразующее предприятие — Кировский филиал АО "Апатит" (входит в группу "ФосАгро").

При этом Кировск — одно из ключевых мест притяжения в Мурманской области для туристов, которые увлекаются зимними видами спорта, походами, альпинизмом.

Ключевыми горнолыжными комплексами Хибин являются "Большой Вудъявр" (дочернее предприятие АО "Апатит") и "Кукисвумчорр". Горнолыжный сезон в Хибинах начинается в ноябре и завершается в мае.