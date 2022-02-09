"Среди крупнейших авиакомпаний, 25-35 крупнейших авиакомпаний, финансово-экономическое состояние не вызывает беспокойства. Я говорю о тех авиакомпаниях, которые занимаются регулярными или чартерными пассажирскими перевозками", — сказал Нерадько журналистам на форуме NAIS-2022.

"Мы не видим сейчас каких-то проблем, что кто-то находится в неудовлетворительном состоянии", — добавил он.

Ситуация в секторе грузовых перевозок, по словам Нерадько, значительно лучше.

"На пандемийном фоне грузовые перевозки получили значительный импульс и финансово-экономическое состояние грузовых авиаперевозчиков существенно улучшилось в этот период", — сказал чиновник.

По оценке Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), по итогам 2021 года общий операционный убыток пассажирских авиакомпаний РФ составил 70-80 млрд руб., годом ранее показатель был на уровне 197 млрд., в 2019-м — 40 млрд руб.