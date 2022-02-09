"По январю мы наблюдаем увеличение количества перевезенных пассажиров на 46,5% по сравнению с январем прошлого года (до более 8 млн человек — ИФ). Пассажирооборот вырос более чем на 68% (до 18,8 млрд пассажиро-километров — ИФ)", — сказал Нерадько журналистам в кулуарах NAIS-2022.

Средний по отрасли процент занятости кресел, по его словам, вырос на 2,5 процентного пункта, до 78,6%.

"Это говорит о том, что наше население почувствовало вкус к полетам и хочет дальше продолжать летать. А если откроются традиционные туристические маршруты, такие как Европа, то рост будет очень значительный. Руководители некоторых авиакомпаний оценивают его в 15%, но думаю, что они скромничают", — добавил Нерадько.

По данным Росавиации, в 2021 году российские авиакомпании перевезли 111 млн пассажиров: это на 60% больше показателя 2020 года и на 13% меньше, чем в 2019-м. Пассажиропоток на внутренних линиях составил 87,5 млн человек (+56%, +20%), на международных — 23,5 млн человек (+80%, -57%).