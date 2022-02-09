Турпакеты включают авиаперелеты на регулярных рейсах отечественных и зарубежных авиакомпаний из более чем 10 городов России. Для размещения туристов на отдыхе в портфеле туроператора — более 1000 отелей различной категории от 3* до 5* De Luxe, в том числе отели премиальных брендов в Турции – Maxx Royal, Regnum, Rixos, Греции — Sani, Ikos, Grecotel и других.

"Рекомендуем туристам задуматься о планировании летнего отдыха уже сейчас, чтобы не только успеть забронировать места в популярных отелях, в которых в высокий сезон возможен дефицит мест, но и воспользоваться условиями акции "Раннее бронирование". Выгода при бронировании туров с размещением в отелях на средиземноморских курортах на летние даты может составить от 10 до 40% от стоимости поездки в сезон. При этом специальные предложения уже учтены в стоимости турпакетов на летние даты", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что стоимость недельного отдыха с авиаперелетом в отеле 5* в Турции начинается от 48 тыс. рублей на человека, в отеле 5* на Кипре – от 72 тыс., в Греции – от 57 тыс.

В Греции туроператор предлагает отдых на курортах Крита, Родоса, Корфу и полуострова Халкидики. В Турции – на курортах Анталийского и Эгейского побережья – в Фетхие, Бодруме и Мармарисе, а для любителей экскурсионного отдыха – комбинированные туры Стамбул из Москвы и других российских городов с включенными экскурсиями, трансферами и авиаперелетом на любые даты.

Турпакеты на Кипр включают перелет регулярными рейсами в Пафос или Ларнаку и размещение в отелях Айя-Напы, Пафоса, Полиса, Писсури, Ларнаки, Лимасола, Протараса, а также виллах на побережье.

Еще один вариант летнего отдыха от туроператора – круизы на лайнерах Costa Cruisers с гарантированной квотой кают по специальным ценам. Маршрут начинается из Стамбула и проходит по самым интересным местам Турции и Греции. Полный турпакет включает сам круиз, авиаперелет и все трансферы.