Так, со вторника для посетителей закрыли доступ в Зимний дворец Петра I, расположенный на набережной Невы у Зимней канавки.

С 15 февраля Главный музейный комплекс и Главный штаб будут принимать посетителей со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00, по субботам — до 20:00. Последний сеанс начинается за два часа до закрытия, билетные кассы закрываются за час до закрытия музея.

Также сохранятся дополнительные вечерние сеансы посещения выставки "Альбрехт Дюрер. К 550-летию со дня рождения" по отдельному билету.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса государственный музей-заповедник "Петергоф" закрыл доступ во все свои музеи, кроме Большого петергофского дворца, до 13 февраля.