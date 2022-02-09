"Подвиг моряков "Варяга" стал для многих поколений примером доблести, геройства и патриотизма. Командир легендарного крейсера долгое время жил в селе Савино Тульской области. По поручению губернатора Алексея Дюмина там воссоздан уникальный музей. Принято решение включить его в федеральный "Императорский маршрут"", — сказала Рыбкина в ходе памятных мероприятий в честь 118-й годовщины подвига крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец".

Мероприятия прошли у памятника Рудневу в Туле и в селе Савино Заокского района.

Крейсер "Варяг" во время русско-японской войны в 1904 году вступил в неравное сражение с целой эскадрой японского флота, потопив один миноносец и повредив четыре японских крейсера. После боя оставшиеся орудия и оборудование были уничтожены, а сам крейсер был затоплен.

Действия экипажа "Варяга" во время сражения восхитили даже противника — после войны японское правительство создало в Сеуле музей памяти героев "Варяга" и наградило его командира контр-адмирала Руднева орденом Восходящего Солнца.

Последние годы жизни Руднев провел в своей усадьбе в Тульской губернии. После смерти в 1913 году он был похоронен возле церкви Казанской Богоматери села Савино. В настоящее время в Савино располагается музей Руднева.

Федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" объединяет места памяти представителей императорской фамилии, места их посещений, пребывания и паломничеств, дворцы и резиденции, усадьбы и экономии, а также культурно-исторические объекты, связанные с государственной, общественной и благотворительной деятельностью представителей Императорского Дома Романовых.