"Было бы уже неплохо задуматься о межгосударственной программе (субсидирования авиаперевозок — ИФ). У нас есть страны, которые входят в ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество, упразднено в связи с созданием ЕАЭС — ИФ), и с ними нужно повышать уже мобильность населения. Это не только трудовые ресурсы, это уже и туризм", — сказал Чудновский на форуме NAIS-2022.

"Поэтому в рамках ЕврАзЭС сделать аналог программы №1242 — это бы тоже неплохо помогло российским и, собственно, их авиакомпаниям развить пассажиропоток и увеличить маршрутную сеть", — заявил он.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

В РФ в настоящее время субсидируются только внутренние авиаперевозки: между регионами, минуя Москву, между центральной частью РФ и Дальним Востоком, Симферополем, Калининградом, а также перевозки внутри Дальневосточного федерального округа.