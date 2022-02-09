Основой кластера станет ассортимент продукции для развития в Задонском районе гастрономического туризма.

Местные компании, среди которых "Задонские угощения", "Масляная история", "Сырная марка", "Задонский пряник", "Задонский пасечник" и ряд других, занимаются изготовлением собственных продуктов под маркой местного бренда. Они готовы разработать новый объединенный маршрут для привлечения турпотока.

Ожидается также, что в Задонском районе появится гастрономический музей, места для отдыха и досуга.