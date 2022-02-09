"В этом году мы отмечаем рекордную стоимость топлива: на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже стоимость одной тонны топлива уже превысила 61 тыс. руб. Здесь нужны, конечно, совместные усилия", — сказал Нерадько, выступая на форуме NAIS-2022.

"Мы много говорили о повышении акциза, который должен возвращаться авиакомпаниям. Но, наверное, это недостаточная мера. Все-таки в таких социально-значимых отраслях, как перевозки на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере, должно быть, наверное, более активное государственное регулирование", — заявил он.

Тему роста стоимости топлива в РФ ранее неоднократно поднимали участники авиаотрасли. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в прошлом году просила вице-премьера РФ Александра Новака пересмотреть демпферный механизм, который частично компенсирует перевозчикам рост цен на керосин, снизив порог отсечения с 53,25 тыс. (в 2022 году повышен до 55,9 тыс.) до 39,3 тыс. руб.

Кроме того, АЭВТ предлагала повысить коэффициент возмещения акциза на керосин для всех авиакомпаний с 2022 года с нынешних 2,08 до 3,5, а для заправляющихся на территории ДФО, Арктической зоны и Крайнего Севера — до 5. В первом случае, по расчетам ассоциации, госсубсидия могла бы вырасти с нынешних 3 тыс. руб. до 7 тыс. руб. на тонну керосина, во втором — до 11,2 тыс.

Новак, однако, заявил журналистам в январе, что новых решений по теме компенсации авиакомпаниям роста стоимости керосина нет. Уже принятых государством мер, по его мнению, достаточно.