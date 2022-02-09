"В связи с проведением противоаварийных работ с 9 февраля 2022 года до особого распоряжения для посещения закрыт экскурсионный объект Ханский дворец", — говорится в сообщении.

Директор музея Вадим Мартынюк уточнил "Интерфаксу", что посещение ограничено до приезда специалистов, которые дадут экспертное заключение по состоянию здания. В дальнейшем вход будет организован в обход центральных ворот, рядом с которыми ведутся работы.

Фотографии трещины ранее появились в соцсетях. Судя по кадрам, она образовалась на углу здания, вокруг которого ведутся земельные работы. Ее высота — около трех метров. Авторы фото также зафиксировали попытку рабочих укрепить угол досками.

Глава республиканской дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры, которая выступает заказчиком реставрации дворца, Илья Алымчев пояснил агентству, что причиной стало отсутствие фундамента под стеной свитского корпуса.

По его оценке, серьезного урона памятнику не нанесено, трещина будет устранена при запланированной на этот год реставрации. Сейчас ведутся противоаварийные работы.

Ранее муфтий Крыма Эмирали Аблаев попросил Минкультуры региона привлечь квалифицированных специалистов для спасения здания.

Построенный в XVI веке Ханский дворец — бывшая резиденция крымских ханов и единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры. Входит в состав Бахчисарайского историко-культурного заповедника и является объектом культурного наследия федерального значения. Реставрация стоимостью около 2 млрд рублей проводится в рамках федеральной целевой программы развития Крыма.

В составе дворцового комплекса — северные и южные ворота, свитский корпус, дворцовая площадь, главный корпус, гарем, ханская кухня и конюшня, библиотечный корпус, соколиная башня, ханская мечеть, Персидский сад, ханское кладбище, гробница (тюрбе) Диляры Бикеч, гробницы Северное и Южное тюрбе, надгробная ротонда, баня "Сары-Гюзель", набережная с тремя мостами, сады и парковые сооружения, Екатерининская миля и другие объекты.