По итогам прошлого года пассажиропоток аэропорта достиг рекордного показателя в 1,04 млн человек (рост к 2020 году в 2,2 раза), в сравнении с "доковидным" 2019 годом показатель вырос втрое (тогда было обслужено 338,8 тыс. пассажиров).

"В прошлом году пассажирами аэропорта Геленджик стали более 1 млн человек и в текущем году мы планируем не снижать планку пассажиропотока — в период весенне-летней навигации аэропорт будет обслуживать порядка 12 авиакомпаний и более 20 внутрироссийских направлений", — сказал генеральный директор аэропорта Иван Таранченко, слова которого приведены в сообщении.

В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" уточнили, что в весенне-летний период будут выполняться полеты на курорт в том числе из Красноярска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Саратова.

Как сообщалось, в декабре прошлого года ООО "Аэропорт Геленджик" завершило строительство нового аэровокзального комплекса. Инвестиции в проект составили 6 млрд рублей. Площадь терминала — порядка 16,7 тыс. кв. метров, пропускная способность — 890 пассажиров в час (пропускная способность действующего терминала — 400 пассажиров в час).