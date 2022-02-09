"Кипрские отельеры очень старались не поднимать цены на продукт и в то же время сохранять высокое качество обслуживания, хотя это было непросто. Необходимо отметить, что рост цен не превысил уровня инфляции и составил не более 2%", — сказал он журналистам на брифинге в Москве.

Пердиос отметил, что в этом году номера в гостиницах будут продаваться по спецтарифам.

"В это непростое время понятно, что на счету каждый потраченный рубль или евро, особенно с учетом серьезного изменения курса валют. И я думаю, что кипрский туристический продукт благодаря этой мере будет очень конкурентоспособен", — добавил он.

Министр также напомнил про существующую поддержку туроператоров, которой пользуются многие российские туркомпании.

"Схема выглядит следующим образом: компенсация 2,5 евро за человека за ночь. Помощь оказывается не в течение года, для этого выбирается определенный период, в этом году это до лета. Тратить туроператоры могут деньги, куда посчитают нужным. Кроме того, со всеми туроператорами подписывается соглашение об оказании поддержки", — пояснил Пердиос.

Он сообщил, что в 2021 году Кипр посетили около миллиона россиян (более 800 тыс.), это 25% от общего турпотока на Кипр.