В Оренбургской области активно развивается лечебно-оздоровительный туризм. Флагманом этого направления является туристско-рекреационный кластер "Соленые озера" в Соль-Илецке, где применяется грязелечение. Круглогодичный комплекс ежегодно принимает от 1,3 млн до 1,8 млн человек. В летний сезон 2021 года количество посещений курорта в день достигало 10 тыс.

Популярной точкой на туристической карте Оренбуржья также является заповедник "Оренбургский", где создан первый в России центр реинтродукции лошади Пржевальского. На территории заповедника этих животных можно увидеть в естественной среде обитания. Также туристы активно посещают национальный парк "Бузулукский бор", где можно отправиться в многодневное путешествие на sup-бордах. В 2021 году парк посетило 32 тыс. человек.

В зимнее время жители и гости региона часто выбирают горнолыжные комплексы.

Мордовия, как национальная республика, особенно выделяет этнический туризм. С объектами этнотуризма связаны наиболее популярные региональные маршруты. Высокий потенциал в развитии религиозного туризма связан с территорией Темниковского района, которая была включена в границы паломническо-туристического кластера "Арзамас — Дивеево — Саров".

Флагманом на туристском рынке в регионе является музей изобразительных искусств имени Эрьзи. Объект мирового уровня посещает порядка 80 тыс. человек в год. Интересом у туристов пользуются музей мореного дуба и стадион "Мордовия арена", на котором в 2021 году открыт музей спорта. С полной загрузкой отработала резиденция мордовского Деда Мороза в Саранске, которая впервые была открыта год назад. За пределами Саранска туристы посещают этнокультурные центры мордовского, русского и татарского народов.

Основное направление туризма в Саратовской области — это семейный отдых. В регионе популярны семейные поездки на турбазы, сплавы на байдарках, посещение конных клубов, термальных комплексов, зимой — горнолыжных объектов.

Значительный сегмент приходится на медицинский и оздоровительный туризм. Среди востребованных услуг — лечение в медицинских учреждениях региона, а также санаторно-курортный отдых. В области работают 20 санаториев с широкой специализацией от лечения органов дыхания до нервной системы.

Летом регион посещают любители речных круизов. В прошлом году в города Балаково, Хвалынск и Саратов состоялось 300 судозаходов, 48 тыс. туристов посетили экскурсии.

Гости также побывали на водяной мельнице в селе Лох Новобурасского района, в национальном парке "Хвалынский" и саратовском лимонарии.

Наиболее популярны в 2021 году в Пермском крае были экологический, активный и гастрономический виды туризма. В частности, туристы выбирали Усьвинские столбы, Каменный город, горы Полюд и Ветлан и достопримечательности недалеко от Губахи. Здесь можно посетить горы Ладейная и Крестовая, горнолыжный комплекс, а также осмотреть декорации к фильму "Сердце Пармы", экранизации одноименного романа Алексея Иванова.

Также спросом пользуются и культурно-исторические маршруты в Белогорский монастырь, в города Кунгур, Чердынь, Соликамск, Кудымкар и Суксун.

Что касается экологического туризма, то в минувшем году в крае открыли несколько глэмпингов, а также был реализован проект "К вершине", в рамках которого проводили различные исследовательские мероприятия в заповеднике Басеги, посвященные теме экологического туризма.

Большей популярностью у туристов пользуются культурно-исторические места Чувашии. Центром притяжения в 2022 году стала чебоксарская Красная площадь. Пространство за год посетили 2,5 млн человек. Музеи Чебоксар обслужили 257 тыс. человек, что выше показателей 2020 года на 46%.

Также популярен медицинский туризм, по этому направлению отдохнули 35 тыс. человек. В регионе создана полноценная система реабилитации по различным направлениям .

Круизными турами воспользовались 55,7 тыс. туристов. Национальный парк "Чаваш вармане" посетили более 11 тыс. человек.

Пользуется у туристов популярностью и одна из самых высоких точек от уровня реки Волги в Чувашской республике — смотровая площадка "Птичий полет" на вершине одноименной горы. Оттуда открываются живописные виды на Волгу и устье реки Аниш.

Также туристы посещали единственный в Поволжье арочный виадук — Мокринский железнодорожный мост. Мост относится к самым загадочным достопримечательностям Чувашской республики. Сейчас он популярен среди любителей роуп-джампинга. Рядом с мостом расположен святой источник "Чудодейственный родник".

Экологический туризм для Самарской области остается одним из наиболее приоритетных видов туризма. На территории региона расположены 211 особо охраняемых природных территорий регионального и три — федерального значения. Лидерами посещения здесь являются национальный парк "Самарская Лука" и Жигулевский природный биосферный заповедник им. Спрыгина.

Туристский поток в нацпарк за 2021 года составил более 125 тыс. человек, что значительно превышает все предыдущие показатели.

Заповедник им. Спрыгина в 2021 году посетило более 97 тыс. человек. В сентябре 2021 года состоялось открытие второй очереди экологической тропы "Стрельная гора" на территории заповедника.

Ульяновская область также отметила активный спрос на экотуризм у гостей региона. Огромную популярность получили глэмпинги, а также всевозможные лагеря, турбазы и эко-отели.

Сегодня в Ульяновской области создано более 120 туристских маршрутов. Наиболее интересные из них пролегают через красивейшие памятники природы: национальный парк "Сенгилеевские горы", геопарк "Ундория", акшуатский дендрарий, загадочный лес Скрипинских кучур. В прошлом году у подножия Тушнинских меловых холмов был создан новый глэмпинг.

Также год назад начал развиваться проект агротуризма хутор "Своя ферма" в стилистике юга России второй половины XVIII века. Вниманию туристов представлена большая сельская хата с настоящей русской печью "шинок", беседки "вечорницы лирников", площадка для проведений мероприятий, центр возрождения народно-культурных промыслов "ремесленная майстерня".

На территории Старомайнского района действует агротуристический историко-культурный комплекс "Булгарская застава". Он соединен с объектами исторической реконструкции сооружений IX-X веков государства Волжская Булгария. Оно располагалось на территории современной Ульяновской области, части Татарстана, Чувашии, Самарской, Пензенской, Саратовской областей. Туристический комплекс Булгарская застава соединяет в себе парк-отель, музей, туристическую базу, кемпинг, агротуристическое хозяйство, центр трофейной рыбалки, место для пляжного и активного отдыха.

Традиционно основными точками притяжения туристов в Казани являются Кремль — его посетили 3 млн гостей, — пешеходная улица Баумана, Старо-Татарская слобода, Кремлевская набережная, аквапарк "Казанская Ривьера" и многочисленные музеи города.

В число новых "магнитов" для путешественников недавно вошел вновь возведенный собор Казанской иконы Божией матери, экстрим-парк "Урам" и мультимедийный центр "Союзмультпарк".

В сегменте речных перевозок пассажиропоток с 55,3 тыс. человек в 2020 году вырос до 100,3 тыс. человек в 2021 году.

Пензенская область в 2021 году активно развивала культурно-познавательный и детский туризм.

Туристско-краеведческий проект "Культурная палитра 58 региона" включает 11 маршрутов .

За 2021 год участниками экскурсионных маршрутов стали более 5 тыс. школьников, которые посетили картинные галереи, музеи театры.

Также в области развивается рекреационный туризм: предлагается пляжный отдых, рыбалка и досуг на воде.

Пользуются популярностью конно-туристические клубы, горнолыжный и загородный гостиничный комплекс "Арт-Пенза", которое знакомит с современным искусством.

В число самых востребованных объектов туризма Пензенской области входят государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы", скульптурный парк "Легенда" и культурно-исторический центр источника "Кувака".

Среди новых программ — экскурсионный маршрут "Исторический фонарь", знакомящий с историей уличных фонарей в форме вечернего театрализованного представления.