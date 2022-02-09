"Мы провели встречу с министерством транспорта России, где обсуждались вопросы возобновления чартерного сообщения между республикой Кипр и аэропортами РФ. Как вы знаете, в последнее время были только регулярные перевозки, а чартерных рейсов не было. Мы спросили, можно ли возобновить чартеры не только из Москвы, но и регионов, и какие авиакомпании могли бы выполнять такие рейсы. Сейчас продолжают действовать ограничения. Мы получили очень позитивный отклик, что если у россиян будет такой же интерес к турпродукту Кипра, каким он был на протяжении последних лет, то такое возобновление возможно", — сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса" о сроках возобновления чартеров

Министр подчеркнул, что регулярные рейсы на Кипр продолжаются и никаких остановок в авиасообщении не планируется, а турпоток между Россией и Кипром продолжит расти и дальше.

"Министр транспорта России оценил как очень позитивный тот факт, что Кипр одобрил российские вакцины и предлагает россиянам бесплатное лечение от ковида, включая изоляцию, госпитализацию, питание, реабилитацию. Напомню, что Кипр с 1 дня признал "Спутник V" как действенную вакцину против коронавируса. Также недавно была признана вакцина "Спутник Лайт" как третья доза, подходящая для посещения республики Кипр гражданами России. И хотел бы подчеркнуть, что Кипр является одной из немногих стран европейского региона, которые открыты в последнее время для граждан России", — сказал Пердис.

Он добавил, что в настоящее время продолжается диалог с Минтрансом РФ по поводу компаний, которые будут осуществлять чартерные перелеты не только из Москвы, но и Самары, Казани, Ростова-на-Дону. Но уже сейчас россиянам доступны турпакеты, которые включают пассажирские авиаперевозки в рамках действующих спецпредложений туроператоров. Пердис напомнил, что на Кипр разрешены грузопассажирские рейсы, на которых могут летать туристы.

С августа 2021 года число разрешенных оперштабом правительства РФ рейсов на Кипр из Москвы составляет 14 – 7 в Ларнаку и 7 в Пафос. Из аэропортов России, кроме Москвы, в которых возобновлены международные полеты, число разрешенных полетов в Ларнаку и Пафос составляет по четыре в неделю. Из Москвы рейсы выполняют "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии" и Cyprus Airways.

Как напомнил министр, россиянам для въезда на Кипр нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-тест, сделанный за 24 часа. С 1 марта правила будут упрощены — туристам с прививкой "Спутник V" или "Спутник Лайт" в качестве бустерной вакцины больше не потребуется ПЦР-тест.