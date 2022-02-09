"К сожалению, "омикрон" оказался уникальным и в этом плане. Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более 1%, а если быть точным, 0,7%, то в настоящий момент — до 15% болеют повторно", — сказал Горелов на пресс-конференции, посвященной заболеванию детей штаммом "омикрон".

При этом частота повторных заболеваний не связана с тем, каким штаммом коронавируса ранее был заражен человек, отметил инфекционист.

Он также сообщил, что вариант "омикрон" не станет заключительным в эволюции коронавируса; в будущем может произойти "перескок через межвидовой барьер" и COVID-19 будут болеть только животные.

"Хотелось бы быть оптимистом, а оптимизм как раз заключается в том, что коронавирус станет сезонным заболеванием. Но, зная эволюционное развитие вирусов, можно сказать, что "омикрон" — это не последняя точка, совершенно однозначно", — сказал Горелов, отвечая на вопрос о том, когда COVID-19 станет сезонным простудным заболеванием или его дальнейшие мутации неизбежны.

По его словам, все будет зависеть от следующих штаммов коронавируса, от того, как пойдет его эволюция.

"Это абсолютно четко — на этом эволюция "омикрона" и коронавируса не закончится. Они могут искать другие природные резервуары, и возможно, произойдет перескок через межвидовой барьер, и им более комфортно будет жить среди грызунов. Мы же до настоящего момента не знаем нулевое животное, от которого человечество получило коронавирус", — сказал Горелов.

Замдиректора отметил, что вирусы не исчезают и не приходят ниоткуда. "Поэтому важно следить за окружающим нас миром вирусов", — добавил он.

22 января главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что даже при распространении "омикрона" повторно коронавирусом заболевает не более 5% переболевших.

В то же время 20 января глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что распространение "омикрона" увеличило повторную заболеваемость коронавирусом в России в 5-10 раз. До появления нового штамма повторная заболеваемость составляла около 0,74%, сообщал он ранее.