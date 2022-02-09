"Благодаря госпрограмме "Развитие туризма в НСО" уже через 8 лет в регионе увеличится количество туристов до 1,48 млн человек в год (в 1,6 раза), объем платных услуг населению в сфере туризма до 10,3 млрд рублей (в 1,4 раза)", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в 2022 году Минэкономразвития региона планирует заключить соглашения с Ростуризмом о включении Новосибирской области в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" и с федеральной корпорацией "ТУРИЗМ.РФ".

"Взаимодействие планируется наладить по кластеру "Обские парки". Это один из приоритетных проектов региона. В планах — развитие таких кластеров, как "Салаир", "Васюгань", "Озерный", — говорится в сообщении.

Всего на развитие госпрограммы в текущем году будет направлено более 130 млн рублей.