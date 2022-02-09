"Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — сказала она.

Mercedes, который вез туристов из Краснодара, рано утром 31 июля 2020 года врезался в ехавший впереди грузовик на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма. В результате ДТП погибли девять человек, включая водителя, еще девять пассажиров получили травмы.

Следователи выяснили, что водитель мало отдыхал, и организатор перевозки — индивидуальный предприниматель — знал это.

Обвиняемый дал признательные показания: он сообщил, что отправил в обратный рейс мужчину, который находился за рулем свыше 16 часов. Кроме того, проведенная вместе с Ростехнадзором проверка ИП выявила множественные нарушения в организации перевозки граждан.

Уголовное дело в отношении предпринимателя расследовали по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).