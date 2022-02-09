"Я очень благодарен Ольге Любимовой, министру культуры РФ, которая поддерживает нас в поиске достойной площадки для временного размещения экспозиции. В истории музея уже были десятилетия забвения, и считаю, что руководство страны и столицы не может допустить повторного закрытия музея национальной истории России хотя бы на месяц, не говоря уже о более длительном периоде, который может потребоваться для проведения полномасштабной реставрации здания", — сказал Левыкин, отвечая на вопрос агентства о том, как будет организована работа музея во время реставрации.

Он уточнил, что в настоящее время ведется проектирование, "которое ответит на вопросы относительно порядка проведения работ, их очередности". Одна из основных проблем музея, которую необходимо будет решить в процессе ремонта, по словам Левыкина, — замена инженерных систем, ремонт кровли и оконных проемов, реставрация росписи залов.

Как уточнили "Интерфаксу" в ГИМ, здание, в которое временно переедет музей, будет расположено в историческом центре Москвы.