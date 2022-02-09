Отвечая на вопрос о том, какие выставочные проекты готовит музей на 2023 и 2024 годы, директор музея сообщил, что ГИМ продолжит "наш проект "Сокровища музеев Италии в Историческом музее" и планируем выставку из галереи Уффици".

Также он сообщил, что в музее видят большой интерес к выставкам из музеев Санкт-Петербурга. "Выставка придворного костюма из Государственного Эрмитажа прошла с огромным успехом в прошлом году, а сейчас еще есть возможность увидеть изящнейшую серию "Смолянок" Дмитрия Левицкого из собрания Русского музея, эта выставка открыта до 14 февраля. Весной следующего года в Москву приедет выставка из Петергофа, главной летней императорской резиденции", — рассказал Левыкин.

Кроме того, как уточнил директор музея, на 2024 год "есть договоренность с Михаилом Борисовичем Пиотровским о показе масштабной выставки "Драгоценности! Блеск Русского двора", которая несколько лет назад произвела фурор в Амстердаме".

Левыкин также сообщил, что Государственный исторический музей запускает студию онлайн-вещания, первый прямой эфир из музея состоится в феврале.

"Развитие онлайн ресурсов музея уже больше 10 лет является неотъемлемой частью нашей работы. В прошлом году мы запустили интернет-магазин, буквально на днях — новую версию сайта, и сейчас при поддержке наших партнеров мы запускаем студию онлайн-вещания", — сказал Левыкин в интервью агентству.

Как уточнила "Интерфаксу" начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного Исторического музея Мария Лемигова, студия для проведения прямых эфиров разместилась в здании Выставочного комплекса ГИМ, что позволит расширить возможности музея при подготовке специальных интернет-проектов, проведении прямых эфиров, в том числе и с гостями в студии.

"Мы давно мечтаем о появлении в России музейного телеканала и со своей стороны делаем еще один шаг к осуществлению нашей мечты. Первый прямой эфир состоится уже в феврале, о чем мы дополнительно сообщим", — добавила собеседница агентства.