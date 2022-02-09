"Что касается строительства филиала около Новодевичьего монастыря, то на него выделено финансирование, ведутся проектные работы. Открытие его планируется в 2024 году", — сказал Левыкин.

Он также отметил, что вопрос о необходимости новых фондовых и экспозиционных помещений для коллекции музея стоит крайне остро.

"Необходимость в фондовых и экспозиционных пространствах у крупнейшего музея страны стоит крайне остро. Мы не можем позволить себе отступления в правилах хранения фондов, но и ресурсы музея по надлежащему размещению коллекций давно иссякли", — сказал директор музея.

Левыкин напомнил, что много лет назад музей лишился нескольких филиалов, "поэтому ситуация с достойным размещением коллекций требует решения".

"Ведь речь идет о национальных сокровищах нашей страны. Отчасти, ситуацию улучшит предоставление площадей в депозитарии в новой Москве, но выделение 10 000 кв. м для огромного собрания, к сожалению, не решение глобальной проблемы", — добавил он.

В июле 2021 года правительство выделило 350 млн руб. на строительство экспозиционно-музейного комплекса — филиала Государственного исторического музея вблизи Новодевичьего монастыря. Как сообщили тогда "Интерфаксу" в пресс-службе ГИМ, в новом здании планируется разместить часть коллекции Исторического музея, а также создать экспозицию, посвящённую истории Новодевичьего монастыря и русского православия.

Президент РФ Владимир Путин в середине мая 2018 года поручил правительству Москвы создать экспозиционно-выставочный музейный центр вблизи Новодевичьего монастыря. Согласно поручению, мэрии при участии Русской православной церкви поручено было рассмотреть вопрос о предоставлении ГИМу земельного участка по адресу: город Москва, Лужнецкий пр., владения 13, 15, для создания экспозиционно-выставочного музейного центра. В случае невозможности его предоставления должен быть предоставлен другой земельный участок необходимой площади в шаговой доступности от Новодевичьего монастыря.

Ранее сообщалось, что в Коммунарке в новой Москве планируется строительство музейного фондохранилища. Комплекс будет рассчитан для хранения фондов 19 московских городских и четырех федеральных музеев, в том числе Государственного исторического музея и Третьяковской галереи. Необходимость строительства комплекса объяснялась дефицитом экспозиционных площадей на основных площадках музеев. Ввести объект в эксплуатацию планировалось к 2023 году.