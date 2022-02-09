"Благодаря запуску регулярного авиасообщения туроператорам удалось сократить долг по нереализованным турам на Кипр более чем на 98%. На март 2020 года он составлял почти 4 млрд, а сейчас— 60 млн рублей. Считаю, что это отличный результат. Рассчитываю, что с учетом остающейся суммы, долг по Кипру будет закрыт в полном объеме в самые короткие сроки", — цитирует Догузову пресс-служба ведомства.

Регулярное авиасообщение с Кипром было возобновлено в конце июня 2021 года. Глава Ростуризма также отметила, что Кипр входит в топ-5 самых популярных зарубежных направлений у российских туристов по итогам 2021 года. С момента его возобновления и до конца сезона туристы совершили более 430 тысяч поездок на Кипр, несмотря на отсутствие чартерных программ.

"Для сравнения, за весь допандемийный 2019 год россияне совершили 860 тысяч туристических поездок на Кипр", — подчеркнула Догузова.

В свою очередь, министр туризма Кипра рассказал, что с 1 марта для вакцинированных "Спутником V" российских туристов отменяются ПЦР-тесты для въезда. Невакцинированным туристам будет достаточно результатов экспресс-тестирования. Кроме того, кипрская сторона пообещала взять на себя расходы российских туристов по проживанию, питанию и медицинскому обслуживанию, если они заболеют коронавирусом во время путешествия или окажутся контактными с заболевшим.

Стороны также обсудили привлечение инвестиций в российскую туристическую отрасль, договорились создать рабочую группу по туризму, в рамках которой будут оперативно решаться вопросы по обеспечению комфортных и безопасных условий для взаимных путешествий.