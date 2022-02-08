По словам Стулова, в 2022 году планируется создать еще 10 экологических маршрутов. В частности, шесть новых маршрутов будет проложено в рамках приоритетного проекта "Тропа 47" и 4 маршрута за счет привлеченного финансирования.

"Финансирование в рамках приоритетного проекта "Тропа 47" на 2022 год составляет 36 млн рублей. Их этого объема 21 млн рублей будет направлен на организацию шести новых экологических маршрутов и 15 млн — на оснащение существующих маршрутов дополнительными объектами инфраструктуры", — заключил руководитель дирекции.