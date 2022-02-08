Как сообщил гендиректор авиакомпании Евгений Ключарев на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в Краснодаре во вторник, в том числе на внутрироссийских направлениях планируется перевезти 2 млн пассажиров. По информации пресс-службы администрации региона, Ключарев представил главе края проект регионального лоукостера, предполагающий обеспечение прямых рейсов по России по доступным ценам.

"Для стратегического развития компании и для того, чтобы успешно работала маршрутная сеть, нам необходима база в ЮФО. Тогда сможем предложить пассажирам прямую дорогу на юг. Базировка предполагает 4-5 судов и пассажиропоток более 600 тыс. пассажиров в год. Имеем опыт формирования филиалов — есть базы в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири. Мы трудоустраиваем в филиале весь летный состав", — цитирует пресс-служба Ключарева.

Губернатор Кубани отметил, что востребованными могут стать новые направления на Черноморское побережье из Урала и Поволжья. В свою очередь, власти готовы рассмотреть субсидирование перевозок в межсезонье, что будет способствовать росту пассажиропотока на курорты региона.

В авиакомпании "Интерфаксу" сообщили, что по итогам 2021 года Red Wings обслужила 2,99 млн пассажиров, в том числе 2,06 млн на внутренних рейсах. По итогам 2019 года Red Wings перевезла 3,1 млн пассажиров. Вместе с тем, какой именно аэропорт предполагается использоваться для базирования, "Интерфаксу" не уточнили, отметив, что вопрос находится на стадии обсуждения.