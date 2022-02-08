В год 100-летия Коми этнопарку исполнилось 10 лет. Комплекс преобразился, на его территории появилось около 40 арт-объектов, построен огромный "Стул Вoрса".

Обновилась лесная тропа. Вход на нее украшает новая входная арка в виде деревянных ворот. По всему пути следования установлены таблички с информацией о природе Коми.

Доработан уже существующий охотничий путик (тропа) "Лэчьтуй" с 30 традиционными ловушками, характерными для национальной промысловой охоты.

Отдельно можно отметить изготовленные "старинные сундуки". Они разрисованы традиционными северными росписями (верхне-вычегодской, мезенской, пижемской и коми орнаментами), которые служат украшением территории и конгресс-холла этнопарка.

В этнопарке появился автодом, с ним разработали семь региональных туристских маршрутов.

В 2021 году для посетителей открыли хостел "Морошка" на 28 мест. Он прошел классификацию, получив категорию "без звезд".

Уникальные наборы открыток с иллюстрированными рецептами новой коми кухни издали по итогам международного гастрономического фестиваля финно-угорских народов "ШаньгаФест", который организовали в августе.

В прошлом году по программе для организованных школьных групп "Легенды Финноугории" этнопарк посетили 109 детей их регионов России. С декабря 2021 года экскурсионные программы этнопарка вошли в федеральную программу "Пушкинская карта" и стали более доступны для молодежи.

В 2022 году сотрудники этнопарка продолжат знакомить жителей и гостей региона с культурой и традициями родственных финно-угорских народов. В течение года там проведут дни марийской, удмуртской, карело-вепской, мордовской (эрзя и мокша) и ненецкой культур. Достигнуты предварительные договоренности о визитах коллективов этнопарков "Лудорвай" (Удмуртия) и "Кижи" (Карелия).

К лету отремонтируют веревочный парк. Готовятся к открытию новые постоянные выставки. Пополнятся экспозиции "Лодки" и "Охотничья тропа".

Проводится работа по организации в 2022 году новых экспедиций по местам компактного проживания финно-угорских народностей (карелы, водь, ижора, вепсы) и по сбору старинных рецептов коми кухни по районам Коми (Усть-Куломский, Прилузский, Сысольский и Сыктывдинский районы).

В июне 2022 года в этнопарке запланировано проведение всероссийского фестиваля воздухоплавания "Живой воздух", в августе — "ШаньгаФеста".

В 2021 году этнопарк посетили 17 тыс. 200 человек, в том числе 12 иностранцев. Это существенно больше, чем годом ранее. Наибольшей популярностью среди посетителей пользовались тематические программы выходного дня.