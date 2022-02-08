Город Касимов включен в перечень приоритетных направлений развития туризма в Рязанской области, что подтверждается региональной Стратегией социально-экономического развития до 2030 года. Кроме того, объекты города составляют основу проекта по созданию и развитию туристско-рекреационного кластера "Касимовский", главной целью которого является вовлечение в хозяйственный оборот объектов культурного наследия посредством создания туристской инфраструктуры с привлечением инвестиций.

"Среди планируемых мероприятий — работы по комплексной и частичной реставрации, приспособлению таких объектов, как Дом Барковых, здание Общества взаимных кредитов, дом меценатов Шакуловых", — отмечает пресс-служба.

Также предусмотрены ремонт и реставрация других объектов культурного наследия, организация подсветки зданий, ремонт инженерных коммуникаций, структурирование общественных пространств и др.