"Срок действия сертификата в этом случае составит 6 месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен", — говорится в сообщении Минздрава.

В министерстве добавили, что при наличии положительных результатов ПЦР-теста, который подтверждают результаты теста на антитела, может быть оформлен сертификат сроком на 1 год с момента получения результатов ПЦР.

"Кроме того, сертификат может быть оформлен на основании положительного результата ПЦР-тестирования, подтвержденного результатами теста на антитела. Результаты тестов также должны быть доступны на Едином портале госуслуг. Срок действия сертификата в этом случае составит 1 год с даты положительного ПЦР-теста", — сообщает пресс-служба ведомства.

Во вторник Минздрав РФ внес в форму сертификатов о вакцинации против коронавируса и перенесенном заболевании возможность его получения при наличии положительного результата теста на антитела к COVID-19. Изменение вступит в силу с 21 февраля.

Сертификат формируется на Едином портале госуслуг по заявлению гражданина при наличии в государственной информационной системе данных о положительных результатах его теста на антитела не позднее трех календарных дней с момента подачи такого заявления. Как и в случаях вакцинации или перенесенного заболевания, документ будет доступен на русском и английском языках.