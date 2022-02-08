"Необычное и неожиданное событие произошло в мордовской группе зубров в этом январе. На свет появился молодой зубренок! Происходит такое крайне редко. Январь — не время для садика и тем более ясельной группы. Но что случилось, то случилось", — говорится в сообщении.

Специалисты сомневались в судьбе малыша.

"Но вот уже почти месяц мамаша его холит, опекает и лелеет. Будем надеяться на лучшее", — отмечает заповедник.

Как сообщалось, две партии европейских зубров были завезены в Мордовию в ноябре 2019 года из Окского заповедника Рязанской области. В декабре 2020 в республику прибыли еще четыре зубрицы из Муромского заказника.

В мире насчитывается 7,5 тыс. особей европейского зубра. Животное занесено в Красную книгу России и Красную книгу Мордовии. Вид относят к исчезающим и разводят в специальных условиях. Сезон размножения у зубров длится с августа по октябрь. Период вынашивания длится около девяти месяцев, большинство телят рождается в период с мая по июль.