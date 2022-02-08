Соответствующие изменения с учетом рекомендаций Роспотребнадзора губернатор Алексей Дюмин внес в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области".

В частности, продлен запрет на работу фуд-кортов (за исключением дистанционной торговли и самовывоза), детских игровых комнат и аттракционов в торговых центрах.

Предусмотрена бесконтактная термометрия в торговых центрах, музеях, кинотеатрах и при проведении концертных, театральных, цирковых и спортивных мероприятий, в организациях общепита (люди с температурой выше 37,1 не должны допускаться в помещения).

Кроме того, по 1 марта приостановлено проведения банкетов, танцевальных и иных развлекательных мероприятий.

Также продолжится ограничение заполняемости до 50% в музеях, кинотеатрах и при проведении концертных, театральных, цирковых и спортивных мероприятий.

Как отмечалось во вторник на заседании регионального оперштаба по коронавирусу, в Тульской области за прошедшую неделю зарегистрировано 14 тыс. 898 случаев COVID-19, что в 2,7 раза выше уровня предыдущей недели. Также за неделю зарегистрировано более 23,2 тыс. случаев гриппа и ОРВИ, что выше эпидпорога и показателей предыдущей недели на 32%.

По данным Минздрава региона, в среднем в неделю госпитализируют 153 человека. Сейчас в регионе развернуто 1 тыс. 905 коек, из которых занята 1 тыс. 521. В тяжелом состоянии находятся 10% пациентов.