Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Он вносит в форму электронного сертификата возможность его получения при наличии положительного результата теста на антитела к коронавирусу, изменения вступают в силу с 21 февраля.

В Минздраве РФ уточнили, что COVID-сертификаты по наличию антител будут действовать полгода. При этом повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен.

Сертификат формируется на Едином портале госуслуг по заявлению гражданина при наличии в государственной информационной системе данных о положительных результатах его теста на антитела не позднее трех календарных дней с момента подачи такого заявления. Как и в случаях вакцинации или перенесенного заболевания, документ будет доступен на русском и английском языках.

При этом в сертификат вносятся данные о дате проведенного исследования, тест-системе и медорганизации, в которой оно проводилось, а также номер записи о пациенте с антителами на Едином портале госуслуг.

В середине января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что сертификаты переболевшего коронавирусом начнут выдавать по результатам теста на антитела с февраля 2022 года. 1 февраля в пресс-службе Минцифры "Интерфаксу" сообщили, что соответствующий сервис будет запущен на Едином портале госуслуг после разработки необходимых документов профильными регуляторами.