"По результатам рассмотренных судами дел 2394 гражданам присуждены штрафы на сумму 30 005 500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, и по ним назначены даты заседаний", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что в связи с отсутствием данных о прохождении тестирования лицам, не выполняющим установленные требования, направлено более 10 тыс. уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Ведомством также было составлено свыше 6 тыс. протоколов по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей, штраф может быть увеличен до 300 тыс. рублей, если здоровью других людей причинен вред.

"Учитывая сохраняющиеся риски распространения коронавирусной инфекции, Управлением Роспотребнадзора по городу Москве контроль за внесением гражданами, вернувшимися из зарубежных стран, результатов тестов на COVID-19 на Единый портал государственных и муниципальных услуг проводится на постоянной основе", — добавили в ведомстве.