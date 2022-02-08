"Ситуация пока не становится более стабильной, чем раньше. Мы в фазе роста. Поэтому все мероприятия, которые сегодня приняты уже ограничительные и проводятся в субъектах РФ, абсолютно необходимы, адекватны ситуации", — сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Мы в постоянном взаимодействии с коллегами в субъектах РФ и с руководством субъектов РФ, чтобы эту ситуацию удержать и сделать стабильной", — отметила она.

По данным на утро 8 февраля, суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 165 643 случая, на 6,2 тыс. меньше, чем днем ранее, госпитализированы за сутки 20 185 человек.

Увеличение госпитализаций произошло в 77 субъектах РФ, снижение отмечено в семи регионах, ситуация осталась без изменений в одном субъекте.