"Из указа исключены требования об обязательном ПЦР-тестировании по прибытии в Оренбуржье из других регионов или из-за рубежа и о карантине для контактировавших с заболевшими коронавирусом. С работодателей снимается обязанность по тестированию вернувшихся из командировок сотрудников и ограничению по допуску их на рабочие места", — говорится в сообщении.

Подобное требование о тестировании было введено в конце января.

Согласно обновленному документу, по 15 февраля продлен запрет на допуск несовершеннолетних в кинотеатры, концертные организации, бассейны, детские игровые комнаты, расположенные в помещениях, танцевальные залы, студии, цирки, зоопарки, физкультурно-оздоровительные организации. Торгово-развлекательные центры и моллы дети до 16 лет могут посещать только в сопровождении взрослых — законных представителей.

Также на неделю продлевается запрет на работу кальянных и ночных клубов, а все совершеннолетние участники корпоративов в кафе и ресторанах по-прежнему должны иметь QR-код.