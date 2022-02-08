Ранее сообщалось, что в январе "допандемийного" 2019 года "Уральские авиалинии" перевезли 604,072 тыс. человек. Таким образом, перевозка пассажиров в январе текущего года оказалась на 4,1% меньше, чем в январе 2019 года.

На внутренних линиях авиакомпания перевезла 316,93 тыс. пассажиров, на международных — 78,202 тыс., по СНГ — 184,376 тыс. человек.

В январе "Уральские авиалинии" выполнили 4,47 тыс. рейсов (на 31% больше, чем в январе прошлого года): 2,248 тыс. внутри страны, 942 международных и 1,28 тыс. рейсов в страны СНГ.

Самыми популярными направлениями в январе стали Екатеринбург-Москва, Москва-Симферополь и Москва-Калининград.

Как сообщалось, в 2021 году авиакомпания сократила объем перевозки пассажиров на 4,3% по сравнению с "допандемийным" 2019 годом, до 9,2 млн человек.