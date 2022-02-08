"Национальный совет по восстановлению экономики Малайзии (NRC) обсудил с премьер-министром вопрос открытия страны для иностранных граждан и стимулирования экономики. Предлагается с 1 марта открыть границы Малайзии для иностранных туристов с прививкой от коронавируса. Окончательное решение примет кабинет министров", — пишет издание.

Как отмечает портал, правила въезда в Малайзию освобождают иностранных гостей от карантина, но для посещения страны вакцинированным туристам потребуется ПЦР-тест на COVID-19 перед поездкой и повторное тестирование по прибытии.

По словам председателя NRC Мухиддина Яссина, в ближайшее время Минздрав страны должен определить какой тип тестов будет необходим, а также дополнительные детали въезда. Также он добавил, что границы будут открыты для всех стран.

"Министр здравоохранения сообщал, что штамм "омикрон" распространен по всему мину, поэтому было бы странным выбирать какие-то отдельные страны, с которыми мы открываем границы", — пояснил Яссин.

В настоящее время иностранные граждане лишь некоторых категорий (например, дипломаты) могут въезжать на территорию Малайзии. Всем прибывающим нужно соблюдать карантин: для привитых – 7 дней, для непривитых или частично вакцинированных – 10 дней. Те, кто получил бустерную дозу, должны соблюдать пятидневный карантин.

В ноябре 2021 года страна заключила соглашение с Сингапуром о безкарантинных поездках, а также разрешила въезд вакцинированных иностранных туристов на курортный остров Лангкави.