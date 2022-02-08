"Омикрон" достаточно серьезно отличается от предыдущих штаммов, (в том числе — ИФ) и по скорости распространения, соответственно, и тактика борьбы с ним совершенно другая. На сегодняшний день мы не планируем возвращение QR-кодов", — сказал Креков журналистам во вторник.

В настоящее время без документа, удостоверяющего личность, и QR-кода в Свердловской области запрещено посещать госорганы, органы местного самоуправления, госучреждения и муниципальные учреждения, базы отдыха, дома отдыха и санатории. Также режим QR-кодов действует для учреждений культуры, кинотеатров. Также в регионе введен масочный режим.